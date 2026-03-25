Agricoltura tour di Confeuro in Sicilia e Messina per ascoltare istanze cittadini e lavoratori

Da messinatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confeuro ha iniziato un tour in Sicilia e a Messina dedicato a incontrare soci, iscritti e dirigenti locali. Durante gli incontri, sono stati ascoltati cittadini e operatori del settore agricolo, con l’intento di discutere sulle questioni che riguardano lo sviluppo del comparto primario. Tra i temi affrontati ci sono l’agroecologia, l’agricoltura rigenerativa e le domande relative alla Politica Agricola Comune.

“Confeuro è in Sicilia per incontrare soci, iscritti e dirigenti territoriali, ma anche cittadini e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un confronto sui temi legati allo sviluppo del comparto primario: dall’agroecologia all’agricoltura rigenerativa, dalle domande PAC per il contributo comunitario 2026 alle criticità che interessano il settore agricolo nell’isola, insieme alle opportunità di rilancio. Prosegue dunque con partecipazione e interesse il tour della Confederazione degli Agricoltori Europei, realizzato insieme al Caf e al Patronato Labor - ente promosso da Confeuro - con la tappa odierna a Catania e nell’area della Sicilia orientale, in attesa del prossimo appuntamento previsto a Palermo il 10 aprile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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