Agricoltura hub territoriali di innovazione | bando della Regione Campania

Da ildenaro.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha pubblicato un bando con decreto dirigenziale del 23 marzo 2023, dedicato alla creazione di hub territoriali di innovazione nel settore agricolo. La misura riguarda interventi per sostenere progetti di innovazione e sviluppo rurale attraverso finanziamenti e supporto tecnico. L’obiettivo è promuovere iniziative volte a migliorare la competitività delle imprese agricole e delle filiere locali.

Con decreto dirigenziale numero 83 del 23 marzo 2023, la  Regione Campania – assessorato all’Agricoltura  ha approvato il  bando per la selezione di partenariati  finalizzati alla r ealizzazione e gestione dei centri territoriali per la divulgazione agricola e la diffusione delle innovazioni – CeDADI,  nell’ambito dell’intervento  SRG09 Cooperazione  per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, previsto dal  Csr Campania 2023-2027. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rafforzamento dell’ AKIS  regionale (Agricultural Knowledge and Innovation System),  attraverso il... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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