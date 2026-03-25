Agricoltura hub territoriali di innovazione | bando della Regione Campania

La Regione Campania ha pubblicato un bando con decreto dirigenziale del 23 marzo 2023, dedicato alla creazione di hub territoriali di innovazione nel settore agricolo. La misura riguarda interventi per sostenere progetti di innovazione e sviluppo rurale attraverso finanziamenti e supporto tecnico. L’obiettivo è promuovere iniziative volte a migliorare la competitività delle imprese agricole e delle filiere locali.

Con decreto dirigenziale numero 83 del 23 marzo 2023, la Regione Campania – assessorato all’Agricoltura ha approvato il bando per la selezione di partenariati finalizzati alla r ealizzazione e gestione dei centri territoriali per la divulgazione agricola e la diffusione delle innovazioni – CeDADI, nell’ambito dell’intervento SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, previsto dal Csr Campania 2023-2027. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rafforzamento dell’ AKIS regionale (Agricultural Knowledge and Innovation System), attraverso il... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Volontariato, bando della Regione Campania per assegnare 43 mezzi speciali di protezione civile Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generaleIl governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato. Altri aggiornamenti su Regione Campania Temi più discussi: STAMPA - alimentaria 2026 filiera ittica - regione campania; Campania nasce il Quadro Regionale e il Campania Climate Hub; Salerno, nasce Sta(r)tQui: un ponte tra giovani e imprese locali; Cdp scommette sui territori: 2,6 miliardi in quattro anni. Maxi-investimento a Napoli. Al via i centri di divulgazione e innovazione agricolaL'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania ha approvato il bando per la selezione di partenariati finalizzati alla realizzazione e gestione dei Centri territoriali per la Divulgazione Agric ... ansa.it Campania Climate Hub: la Regione lancia il nuovo quadro climatico regionale ad alta risoluzioneLa Regione Campania compie un passo decisivo verso una pianificazione climatica moderna e scientificamente robusta grazie al nuovo Quadro Climatico Regionale ... napolivillage.com ALLERTA METEO PER VENTI FORTI E MARE AGITATO DALLA MEZZANOTTE. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalent - facebook.com facebook Il meglio dell'agroalimentare campano a Barcellona. Aziende della regione Campania protagoniste dal 23 al 26 marzo ad Alimentaria 2026 #ANSA x.com