Agricoltura catanese al collasso dopo il ciclone Harry | la denuncia di Azione Catania

Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’agricoltura nella zona di Catania si trova in grave crisi. La denuncia arriva da un’associazione locale, che sottolinea come le colture siano state danneggiate in modo significativo e le imprese agricole stiano affrontando difficoltà importanti. La situazione viene descritta come un collasso del settore, con richieste di intervento immediato da parte delle autorità.

Un grido d’allarme che arriva direttamente dal territorio e che assume i contorni di una denuncia politica precisa. È Azione Catania, attraverso un comunicato stampa, a puntare i riflettori sulla drammatica condizione in cui versa oggi l’agricoltura etnea dopo il passaggio del ciclone Harry. Una crisi che, secondo quanto evidenziato nella nota, era già stata ampiamente prevista. Il ciclone ha infatti aggravato una situazione già compromessa dalla siccità del 2025, lasciando dietro di sé capannoni distrutti, raccolti danneggiati e aziende allo stremo. Nel comunicato, Azione sottolinea come, a fronte di interventi ritenuti tempestivi su altre emergenze regionali - come nel caso della frana di Niscemi - per il comparto agricolo non siano ancora arrivate risposte concrete. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Agricoltura catanese al collasso dopo il ciclone Harry: la denuncia di Azione Catania Articoli correlati Turismo catanese in emergenza dopo il ciclone Harry: Confindustria chiede interventi urgentiABBONATI A DAYITALIANEWS Settore turistico colpito da una crisi senza precedenti Catania, 4 febbraio 2026. Leggi anche: Ciclone Harry, Elly Schlein nel Catanese: "Utilizzare le risorse destinate al ponte di Messina"