Agli Antei Modugno | con Nel Blu Perrotta in scena

Nell’ambito della stagione 202526 del Teatro degli Antei di Pratovecchio, si è svolto l’ultimo spettacolo con l’attore Perrotta, che ha portato in scena la rappresentazione intitolata «Nel Blu». L’evento si è inserito in un cartellone composto da otto appuntamenti, realizzato attraverso la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La stagione si è conclusa il 25 marzo 2026.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Siamo all'ultimo atto della stagione 202526 del Teatro degli Antei di Pratovecchio che ha portato in scena otto appuntamenti nel cartellone nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Roberto Ciufoli, Toni Fornari, sono alcuni dei protagonisti di una stagione in cui si sono incontrati interpreti e autori di primo piano della scena nazionale. L’ultimo appuntamento in cartellone, sarà stasera mercoledì 25 marzo alle 21 con «Nel Blu. Avere tra le braccia tanta felicità» di e con Mario Perrotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agli Antei Modugno: con «Nel Blu» Perrotta in scena Articoli correlati Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira. Una raccolta di contenuti su Agli Antei Modugno Discussioni sull' argomento Agli Antei. Modugno Nel Blu. Perrotta in scena; L’omaggio di Mario Perrotta a Domenico Modugno chiude la stagione del Teatro degli Antei di Pratovecchio. Agli Antei Modugno: con «Nel Blu» Perrotta in scenaArezzo, 25 marzo 2026 – Siamo all'ultimo atto della stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio che ha portato in scena otto appuntamenti nel cartellone nato dalla collaborazione tra ... lanazione.it Agli Antei. Modugno Nel blu. Perrotta in scenaAppuntamento con il finale di stagione questa sera al teatro di Pratovecchio. msn.com