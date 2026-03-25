Aggressione a Trescore Balneario Valditara all’Unesco | rassicurazioni sulla salute della docente e allarme globale sulla sicurezza

Il ministro dell’istruzione ha comunicato che la docente coinvolta nell’aggressione a Trescore Balneario sta bene, escludendo conseguenze gravi. Contestualmente, ha portato il caso all’attenzione dell’Unesco, sottolineando le preoccupazioni sulla sicurezza degli insegnanti in Italia. La notizia ha suscitato attenzione anche a livello internazionale, evidenziando le tensioni legate alla tutela del personale scolastico.