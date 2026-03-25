Aggrediscono negoziante per rapinarlo

Nella notte tra lunedì e martedì, due cittadini pakistani sono stati arrestati dalla polizia dopo aver aggredito un negoziante in via delle Moline durante una tentata rapina. L'intervento delle forze dell’ordine ha impedito che l’episodio si trasformasse in un colpo andato a buon fine. La zona universitaria è stata teatro di questa azione criminale, che si è conclusa con l’arresto degli autori.

La polizia sventa una rapina nella notte, ancora una volta in piena zona universitaria. Sono stati arrestati, nella notte tra lunedì e martedì, due cittadini pakistani, responsabili dell’aggressione ai danni del titolare di un’attività in via delle Moline. Lunedì notte, alcune urla provenienti dalla strada hanno allertato gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco, impegnati in un servizio di pattugliamento in via Augusto Righi. Quando si sono avvicinati hanno notato che due uomini stavano litigando. Uno dei due, in palese difficoltà, sbracciava in direzione degli agenti per chiedere aiuto. I poliziotti sono intervenuti fermando il litigio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggrediscono negoziante per rapinarlo Articoli correlati Aggrediscono un commerciante a Bologna nel tentativo di rapinarlo, l'operazone della polizia in pieno centroDue arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte del 24 marzo a Bologna, dove due cittadini di origine... L’omicidio del negoziante. Fascicolo chiusoSi va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Emanuele Mirti, cinquantenne di Castellanza accusato dell’omicidio di Davide Gorla, il commerciante...