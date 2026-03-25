Aggiungo Avis alla mia vita | presentata la campagna social della sezione reggina

È stata presentata una nuova campagna social ideata dalla sezione reggina per promuovere la donazione di sangue tra i giovani. La campagna utilizza i social media come piattaforma principale e si rivolge direttamente ai ragazzi, coinvolgendoli attraverso contenuti realizzati da giovani stessi e con un linguaggio semplice e spontaneo. L’obiettivo è sensibilizzare sulla donazione di sangue in modo diretto e accessibile.

La V B indirizzo Cambridge del liceo scientifico Leonardo da Vinci protagonista del percorso di Formazione Scuola Lavoro Una campagna di comunicazione per promuovere la donazione di sangue che parla ai giovani ed è fatta dai giovani, con la loro spontaneità e con il linguaggio a loro più familiare, quello dei social. Allegri reel, video in cui la brevità fa rima con immediatezza e la velocità con freschezza. Ad animare ogni reel, cinque foto rappresentative di momenti significativi e infine l’annuncio video della scelta di “aggiungere l’Avis” alla propria vita, accompagnato dal gesto di un clic. Un gesto semplice ma pieno di responsabilità. Sorrisi radiosi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Aggiungo Avis alla mia vita": presentata la campagna social della sezione reggina Articoli correlati “Energia per la vita. Accendiamo la luce a Cuba!”, presentata la campagna di solidarietàÈ stata presentata nella sala commissioni del Comune di Pescara, la campagna di solidarietà “Energia per la vita. Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaProseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il...