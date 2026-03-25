agenti e manager la casa assume

Remax Italia ha annunciato un piano di espansione previsto per il 2026, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di ingresso e sviluppo nel settore immobiliare. La società ha indicato che l’iniziativa coinvolge agenti e manager, puntando a rafforzare la presenza sul mercato e a favorire la crescita di professionisti e imprenditori nel settore.

Nel quadro del piano di espansione annunciato per il 2026, Remax Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita per professionisti e imprenditori del real estate. Tra le novità, il Talent Day segna l’introduzione di un nuovo format di reclutamento. Il primo appuntamento è in programma martedì 31 marzo a Milano ed è strutturato per favorire una conoscenza approfondita del modello Remax. Per l’occasione, il gruppo apre le porte del proprio headquarter milanese, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare direttamente nel cuore dell’organizzazione e conoscerne da vicino dinamiche, strumenti e prospettive. Durante la giornata sarà possibile approfondire i progetti di sviluppo e conoscere da vicino il funzionamento del network. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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