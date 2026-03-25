Agcom fissa le regole sugli ascolti digitali | Audicom al centro

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito nuove regole riguardanti gli ascolti digitali, con particolare attenzione a Audicom, piattaforma di riferimento. Sono stati introdotti standard per garantire una maggiore trasparenza e confrontabilità dei dati di audience, includendo l'uso di un Software Development Kit (SDK) comune e l'istituzione di controlli indipendenti sui numeri raccolti.

Nuovi standard per audience trasparenti e comparabili, con SDK unico e controlli indipendenti sul dato. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, nella riunione del Consiglio del 25 marzo 2026, il provvedimento di chiusura dell’ istruttoria dedicata all’analisi delle metodologie di misurazione dei contenuti digitali, con l’obiettivo di definire indirizzi e prescrizioni capaci di garantire dati di audience trasparenti,. su Digital-News.it Nuovi standard per audience trasparenti e comparabili, con SDK unico e controlli indipendenti sul dato.. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, nella riunione del... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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