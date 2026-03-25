Africa presentato a Roma l' ospedale da 80 milioni di dollari

A Roma è stato presentato un nuovo ospedale universitario del valore di 80 milioni di dollari, progettato per rafforzare le strutture sanitarie in Africa. La struttura mira a offrire servizi medici avanzati e supporto alla formazione di personale qualificato. La realizzazione dell’ospedale fa parte di un progetto di cooperazione internazionale che coinvolge vari enti e istituzioni.

Un ospedale universitario da 80 milioni di dollari destinato a diventare un polo d’eccellenza per la ricerca medica in Angola e, al tempo stesso, progetti agricoli pensati per contrastare l’insicurezza alimentare in Burkina Faso: è lungo queste due direttrici fondamentali – sanità e agricoltura – che si muove l’impegno dell'italiana Hyanus Consulting, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’Africa subsahariana attraverso investimenti concreti, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile.E' in questo contesto che si inserisce l’incontro avvenuto presso l'ambasciata del Burkina Faso in Italia, durante il quale Francesco Cipriano (Amministratore Hyanus Consulting di Roma), insieme al prof. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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