In Africa, Amref ha segnalato una nuova emergenza legata alla scarsità di risorse idriche. Secondo l’organizzazione, le fonti d’acqua nei siti già attivi si stanno esaurendo, costringendo a scavare più in profondità. La questione dell’accesso all’acqua è una delle attività storiche di Amref, iniziata già nel 2003, e rimane al centro delle sue operazioni.

“Ho iniziato seriamente a occuparmi di cooperazione con Amref nel 2003. E già allora una delle attività principali era quella dell’ accesso all’acqua. Ancora oggi, anche se nel tempo abbiamo integrato questo aspetto con diverse attività, occupandoci di salute in maniera molto più articolata, quello resta uno dei degli interventi più importanti”. Roberta Rughetti è direttrice generale di Amref Health Italia. All’indomani della Giornata Mondiale dell’Acqua non si capacita: “Quando ogni anno riguardo tutti i numeri, le statistiche, non riesco ad accettare il fatto che quasi 850 milioni di persone in Africa non abbiano accesso all’acqua potabile. Il che significa che non dispongono anche di servizi igienici sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Africa, Amref denuncia una nuova emergenza: “Si esauriscono le risorse d’acqua dove avevamo già investito, dobbiamo andare più in profondità”

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