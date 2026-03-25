Durante la puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, sono emerse accuse nei confronti di alcuni partecipanti e del processo di selezione. In particolare, è stato citato un nome, Bernardo, e si è fatto riferimento a un casting condotto da De Martino, con l’accusa di aver coinvolto persone considerate impresentabili.

Oggi, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Marina, viene dalla provincia di Matera e nella vita è una fioraia. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Lui si chiama Bernardo, viene dalla provincia di Aosta e nella vita è un barman ed è presidente di un'associazione nazionale di barman. Ha deciso di giocare insieme a sua moglie. Lei si chiama Sabina, lavora in un hotel e si occupa del reparto colazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Bernardo e il casting di De Martino sotto accusa: "Gente impresentabile"

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