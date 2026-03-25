Adozioni internazionali per i single Raffaella Brogi e la sentenza che ha cancellato il divieto | Così diventerò mamma

Una sentenza ha annullato il divieto di adozioni internazionali per le persone single. La protagonista della vicenda ha dichiarato di aver intrapreso questa battaglia per diventare madre, sottolineando che si trattava di un desiderio personale più che di una disputa legale. La decisione ha permesso a una donna di poter intraprendere il percorso adottivo senza restrizioni precedenti.

«Questa battaglia l’ha combattuta la mamma, non la giurista. Non volevo vincere una causa, volevo essere mamma». Così Raffaella Brogi, 55 anni, ricorda il passaggio più importante del suo lungo percorso davanti al Tribunale dei minori. Magistrata originaria di Siena, è diventata il simbolo di una svolta nei diritti civili: grazie al suo ricorso è stato infatti eliminato il divieto di adozioni internazionali per i single, sia donne che uomini. Una battaglia iniziata nel 2019, con il primo ricorso presentato ai giudici minorili di Firenze. «Se fosse stata solo una questione di giurisprudenza, questi sette anni avrebbero potuto distruggermi. Ma alla fine ha prevalso la maternità », ha raccontato a La Stampa. 🔗 Leggi su Open.online

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