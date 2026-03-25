Una deputata del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione rivolta al presidente della Regione Siciliana, chiedendo chiarimenti su un incontro tra il presidente della regione e l’ambasciatore israeliano. L'incontro, avvenuto in forma istituzionale, non è stato comunicato pubblicamente. La deputata ha richiesto trasparenza riguardo agli accordi strategici eventualmente discussi durante l’incontro.

Un incontro istituzionale non comunicato tra il presidente della Regione Siciliana e l'ambasciatore dello Stato di Israele è il motivo per cui la deputata Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana, attraverso la quale chiede chiarimenti sul "faccia a faccia" avvenuto a Palermo con Jonathan Peled, il 19 marzo scorso. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, l’incontro si sarebbe svolto durante una visita ufficiale in Sicilia del diplomatico israeliano, ma senza essere annunciato attraverso i consueti canali istituzionali. La notizia sarebbe emersa solo in un secondo momento, tramite una comunicazione diffusa sui social dallo stesso ambasciatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Adorno (M5S) sull'incontro tra Schifani e l'ambasciatore israeliano “Serve trasparenza su accordi strategici "

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra in Iran, Adorno (M5S) chiede a Schifani di riferire in aula

Adorno (M5S): "Schifani chieda lo stato di emergenza al governo nazionale"La deputata regionale sollecita l'attivazione delle misure economiche necessarie per aiutare famiglie e imprese che hanno patito i danni causati...

Contenuti e approfondimenti su Adorno M5S sull'incontro tra Schifani e...

Discussioni sull' argomento Adorno (M5S) sull'incontro tra Schifani e l'ambasciatore israeliano Serve trasparenza su accordi strategici; Cambiano e Adorno, M5S: Per il governo Schifani la spartizione delle poltrone non finisce mai. Mentre tutto precipita, altra infornata di nomine oggi all’Ars. E poi si meravigliano dei pessimi risultati del referendum; Guerra in Iran, Adorno (M5S) chiede a Schifani di riferire in aula; PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): O SI RIFA’ LA GARA O GAME OVER.

Riforma, Adorno (M5s) per il No: Cambia l’equilibrio tra poteriCATANIA – Non è una riforma che velocizza i processi o risolve i problemi dei cittadini. È un intervento che, invece, cambia l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Così Lidia Adorno, deputata all’As ... livesicilia.it

Antoon van Dyck Ritratto di Paola Adorno Marchesa di Brignole x.com

ADATTAMENTI DISFUNZIONALI — Theodor W. Adorno, filosofo tedesco - facebook.com facebook