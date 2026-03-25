Sabato 28 marzo alle ore 21 si svolgerà al Teatro President uno spettacolo teatrale organizzato nella Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani. La compagnia filodrammatica locale presenterà la commedia in tre atti intitolata “Adess ‘enn tutt a post”, scritta in dialetto piacentino dall’autore Giorgio Tosi. L’evento vedrà la partecipazione di un cast di attori locali e si svolgerà nel rispetto del calendario della rassegna.

La commedia si svolge negli anni 50 e ne è protagonista una famiglia che vive in campagna, in una casa che ha la porta d’ingresso che immette nella classica corte. Una commedia che gioca sull’intreccio dei dialoghi, con una particolare vivacità delle situazioni e la freschezza dei personaggi. Costumista e truccatrice Piera Corotti, rammentatrice Antonella Guglielmetti, regia di Bruna Molaschi. Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a sabato dalle 15 alle 19 . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “Adess ‘enn tutt a post”, al President la commedia della Compagnia filodrammatica Ancaranese

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