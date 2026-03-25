Il mercato si infiamma con il ritorno di Leonardo Spinazzola, il cui futuro è ora al centro delle trattative tra Napoli e Juventus. Le voci indicano un possibile trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri in entrambe le squadre, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle negoziazioni. La situazione tiene banco in vista delle prossime settimane, con attenzione rivolta alle mosse ufficiali e alle offerte dei club coinvolti.

Il futuro di Leonardo Spinazzola torna al centro del mercato e apre scenari inattesi tra Napoli e Juventus. L’esterno azzurro, arrivato per dare esperienza e qualità, potrebbe salutare a fine stagione. Da Torino, infatti, emergono segnali concreti di interesse da parte dei bianconeri, pronti a riportarlo a casa. Una pista che prende forma mentre il Napoli valuta le proprie scelte e il progetto tecnico. Il futuro di Spinazzola tra Napoli e Juventus. La posizione di Leonardo Spinazzola resta in bilico. Il Napoli lo ha voluto per rinforzare la corsia sinistra e offrire una soluzione affidabile, utile anche per il sistema di gioco di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Spinazzola, la Juventus diventa un pericolo concreto? Il retroscena da Torino

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