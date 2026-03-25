Ad un passo dalla vetta Successo della Sab Group

La Sab Group Rubicone in Volley ha conquistato una vittoria per 3-0 contro l’ultima della classifica nel campionato di serie B maschile. Con questa affermazione, la squadra si trova a un punto di distanza dalla capolista, mantenendo la sua posizione in zona alta della classifica. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con la squadra che ha avuto la meglio nel set finale.

La Sab Group Rubicone in Volley resta sul pezzo, si impone 3-0 contro il fanalino di coda del torneo di pallavolo di serie B maschile e rasta incollata, a una sola lunghezza di distanza, dalla capolista Osimo. Bene così anche perché i marchigiani che attualmente guidano il gruppo dopo una serie di alternanze in vetta proprio coi romagnoli, sembrano aver ritrovato la loro migliore condizione in vista della fase cruciale del campionato. Lo dimostra per esempio la netta vittoria (anche in questo caso maturata col risultato di 3-0) nella sfida con Loreto, terza forza del torneo, che a sua volta tallonava la squadra di Mascetti sperando in un soprasso in relazione alla piazza d’onore e che invece, in seguito al ko ha visto il divario dalla squadra di coach Mascetti riallungarsi tornando a 4 punti: 44 contro i 48 dei gialloblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ad un passo dalla vetta. Successo della Sab Group Articoli correlati Successo della Sab Group. Ora ad un passo dalla vettaParte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B, ad Ancona espugna il campo della Sabini... Leggi anche: Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad Osimo Altri aggiornamenti su Successo della Sab Temi più discussi: Sab Group, vittoria ritrovata. Successo al tie break; Colpaccio Sab Group, il primo posto è a un passo: vittoria di carattere nelle Marche; MotoGP, Brasile, giorno 2, Johann Zarco (Honda/Q10-SAb.) commette un errore: L'attacco e la voglia ci sono, ma non riesco a guidare come vorrei; Wheatley lascia ufficialmente Audi: a Binotto le deleghe di team principal. Successo della Sab Group. Ora ad un passo dalla vettaParte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B, ad Ancona espugna il campo della Sabini con una vittoria importante e meritata. I ragazzi ... ilrestodelcarlino.it Sab Group, vittoria ritrovata. Successo al tie breakVolley B maschile, la squadra di Mascetti la spunta 3-2 sul campo della Sios Novavetro e si riporta ad un solo punto dalla vetta. msn.com IL GRANDE TEATRO DI EDUARDO INCANTA IL CILEA Un successo atteso ieri sera per "Sabato, domenica e lunedì" con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma in scena al teatro Cilea per la stagione della Polis Cultura https://www.cultandsocial.it/il-grand - facebook.com facebook