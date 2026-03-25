Domenica 29 marzo, nello spiazzo davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta ad Armeno, si svolgerà una giornata dedicata ai

Domenica 29 marzo lo spiazzo davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta ad Armeno si trasformerà nel palcoscenico di una grande festa popolare con i "Giochi rurali senza frontiere". In programma una giornata speciale fatta di sfide, musica e sapori per tutti, dai bambini agli adulti. Sarà l'occasione per far incontrare comunità, pastori e territorio, celebrando un anno di cammino passato a riscoprire valori antichi e a tessere nuovi legami. La festa prenderà il via già dalle ore 11.30 con l'apertura degli stand dei produttori locali: un "assaggio di transumanza" tra eccellenze agricole e casearie a km 0, per incontrare chi ogni giorno vive e custodisce il territorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ad Armeno una domenica di "Giochi rurali senza frontiere"

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