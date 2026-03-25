Ad Affari tuoi Bernardo accetta il cambio e vince | È il numero di mio figlio bisogna sperare nella vita

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda il 25 marzo, Bernardo Ferro, conosciuto come Berni, ha accettato un cambio e ha vinto una somma di denaro. Durante la trasmissione, ha affermato che il numero scelto rappresenta suo figlio e ha espresso il desiderio di sperare nella vita. Il gioco si è svolto con vari momenti di tensione e imprevisti, coinvolgendo il concorrente in diverse decisioni.