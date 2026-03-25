Ad Affari tuoi Bernardo accetta il cambio e vince | È il numero di mio figlio bisogna sperare nella vita
Nella puntata di Affari tuoi andata in onda il 25 marzo, Bernardo Ferro, conosciuto come Berni, ha accettato un cambio e ha vinto una somma di denaro. Durante la trasmissione, ha affermato che il numero scelto rappresenta suo figlio e ha espresso il desiderio di sperare nella vita. Il gioco si è svolto con vari momenti di tensione e imprevisti, coinvolgendo il concorrente in diverse decisioni.
La puntata di Affari tuoi del 25 marzo è stata un susseguirsi di colpi di scena. Bernardo Ferro, detto Berni, ha giocato per la Valle d'Aosta. Quando la partita sembrava ormai persa, ha cambiato pacco affidandosi al numero del figlio Gabriel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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