È stata annunciata la partenza della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7. Gli sviluppatori hanno diffuso un trailer che mostra scene di azione intensa, anticipando i contenuti che arriveranno con il nuovo aggiornamento. La stagione si appresta a partire e il trailer fornisce alcune prime immagini di ciò che i giocatori potranno aspettarsi.

La nuova stagione di Call of Duty: Black Ops 7 è pronta a iniziare e gli sviluppatori hanno deciso di anticiparne l’atmosfera con un trailer cinematografico ricco di azione. Il filmato, pubblicato da Activision e Treyarch, introduce il contesto narrativo della Stagione 3 e presenta anche un nuovo operatore destinato a diventare centrale negli eventi del gioco. L’aggiornamento arriverà il 2 aprile e promette di ampliare ulteriormente l’esperienza multiplayer e le modalità cooperative già presenti nel titolo. Il trailer si concentra sulla missione di un nuovo agente noto come Javelin, membro della forza operativa JSOC. La sequenza mostra l’operatore mentre si infiltra in territorio nemico, atterrando in una base controllata dalla misteriosa organizzazione chiamata Gilda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Activision ha presentato la Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7 con un trailer

Articoli correlati

La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, Activision presenta i nuovi contenutiActivision ha presentato i contenuti che contraddistinguono la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, che inizierà giovedì...

Call of Duty: Black Ops 7, Activision svela le novità della Stagione 2 e pubblica il trailer di lancioActivision e Treyarch hanno svelato i contenuti della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, accompagnando l’annuncio con il trailer di lancio che...

The BIGGEST Nerd in Black Ops 6

Tutto quello che riguarda Activision ha presentato la Stagione 3...

Temi più discussi: CoD Black Ops 7 Stagione 2 Reloaded: Data di uscita e nuovi contenuti; Call of Duty: Black Ops Royale Solos arriva domani su Warzone; Call of Duty: possibile gioco standalone dedicato a Zombies; Call of Duty: Modern Warfare: picco su Steam dopo sconto.

La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7 è stata presentata con un trailerTreyarch e Activision hanno pubblicato un trailer cinematografico per introdurci alla trama della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, che segna il debutto di un nuovo personaggio. multiplayer.it

Call of Duty Black Ops 7: Annunciata la Stagione 3 con nuove ricompense e cambiamenti nel multigiocatoreActivision ha confermato l’arrivo della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, fissata per il 2 aprile. L’aggiornamento coinvolgerà anche Call of Duty: Warzone, ampliando l’esperienza ... techgaming.it

*VENDUTO* Call of duty black ops per xbox 360 pal ita, completo etichette 3 euro + spedizione - facebook.com facebook

Qual è la tua arma esotica preferita di Endgame in Black Ops 7 x.com