Acque nere dalla Roggia | via Buonarroti ora va a mollo

A Monza, in via Buonarroti, si sono verificati problemi di acque nere provenienti dalla Roggia Manganella. La situazione ha portato i residenti e le autorità locali a segnalare il ritorno di acqua contaminata lungo la strada, creando disagi e richiedendo interventi immediati. La questione riguarda il flusso della roggia e le sue implicazioni sulla viabilità e la sicurezza della zona.

Problema di carattere idrico a Monza. Accade in via Buonarroti, dove la Roggia Manganella torna al centro delle segnalazioni politiche e dei residenti. A sollevare la questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, che parla di una situazione "di evidente trascuratezza e mancata manutenzione" lungo il tratto compreso tra via Buonarroti e via Guardi. Già lo scorso anno, ricorda, si era verificato un cedimento strutturale, mentre da tempo – in particolare all’altezza del civico 74, all’incrocio con via Vecellio – si registrano infiltrazioni nelle proprietà private, tra cantine e box, attribuite al deterioramento delle pareti della canaletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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