Dopo l’accoltellamento di una docente a Bergamo, il ministro dell’istruzione ha chiesto di approvare rapidamente nuove norme contro la criminalità giovanile. Le sue dichiarazioni sono arrivate in seguito all’episodio avvenuto in provincia, che ha portato a un intervento pubblico per sollecitare interventi legislativi immediati. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione della sicurezza nelle scuole e sui comportamenti dei giovani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del ministro dopo l’aggressione. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto da Parigi sull’episodio di violenza avvenuto nei pressi di una scuola media in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da un ragazzo di 13 anni. Valditara ha sottolineato che il governo ha già predisposto misure mirate per contrastare la criminalità giovanile, evidenziando però la necessità che il Parlamento le approvi nel più breve tempo possibile. Nuove misure e supporto psicologico nelle scuole. Il ministro ha inoltre annunciato che a breve sarà attivo un servizio di assistenza psicologica destinato a tutti gli studenti, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e comportamenti violenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accoltellamento di una docente a Bergamo, l’appello di Valditara: “Approvare rapidamente norme contro criminalità giovanile”

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