Nella giornata di ieri è stato annunciato il cambio di presidenza dell’Associazione Calcio Prato, con l’ingresso di un nuovo presidente. La Finres Spa ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega le ragioni che hanno portato a questa decisione, specificando che il cambiamento è legato a questioni di sicurezza legate al progetto Lungobisenzio. La società ha fornito dettagli sulle motivazioni che hanno determinato questa scelta.

Prato, 25 marzo 2026 - Dopo l'annuncio di ieri relativo al cambio di mano fra Asmaa Gacem e Antonio Politano, quest'ultimo nuovo presidente dell' Ac Prato, la Finres Spa è tornata a parlare, spiegando le motivazioni che hanno portato a questa decisione. La società a partecipazione finanziaria con sede a Firenze, che dal 14 luglio scorso detiene il 100% delle quote del club biancazzurro, ha messo a tacere le varie voci diffusesi nelle ultime ore. L'avvicendamento fra marito e moglie è "direttamente connesso al progetto di ampliamento della capienza dello stadio Lungobisenzio, affidato da Ac Prato a Nova Sicurezza s.r.l.s. e, per essa, al signor Stefano Tesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ac Prato, Finres Spa: "Cambio al vertice legato alla sicurezza del progetto Lungobisenzio"

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