abbindolato col boom delle criptovalute

Un anziano è stato coinvolto in un caso di truffa legata alle criptovalute, rischiando di perdere circa 50mila euro. Dopo aver effettuato un primo investimento che aveva considerato redditizio, ha continuato a credere nelle potenzialità del mercato digitale, rischiando di incorrere in perdite ingenti. La vicenda evidenzia i rischi associati alle strategie di investimento in criptovalute, specialmente per i soggetti meno esperti.

Quando l’illusione dei guadagni facili può diventare una trappola. E’ successo a un anziano che poteva arrivare a perdere ben 50mila euro se il suo intuito lo avesse abbandonato dopo un primo investimento che aveva creduto redditizio. L’uomo, 72 anni, voleva far crescere i propri risparmi investendo nelle criptovalute ma si è ritrovato vittima di una truffa ben orchestrata che gli è costata 2mila euro. Il 72enne, originario di La Spezia, è finito nella rete dei falsi broker, tra l’estate e l’autunno del 2022. Per quei fatti un 49enne napoletano residente a Falconara Marittima, difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani, è stato condannato ieri dal giudice Pietro Renna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per truffa informatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Come evitare la truffa delle criptovalute onlineRoma, 18 marzo 2026 – Nel mondo delle criptovalute, l’illusione dei guadagni facili può trasformarsi in un incubo digitale in pochi clic.