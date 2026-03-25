A2 femminile Matelica in campo oggi il recupero con Vicenza

Oggi alle 18.30 si gioca il recupero della partita tra la squadra femminile di A2 e il Vicenza. La partita si svolge in casa della squadra di Matelica, che si prepara ad affrontare l’avversaria in un match infrasettimanale. La squadra locale è pronta per scendere in campo e disputare l’incontro.

Match infrasettimanale per la Halley Thunder che oggi alle 18.30 affronta in casa la squadra di Vicenza per il recupero della 10ª giornata di ritorno di A2, gara che era stata rinviata per via degli impegni della giocatrice Elena Pilakouta con la Nazionale di Cipro per la qualificazione agli Europei 2027. Matelica, prima in classifica con 34 punti (17 vittorie e 4 sconfitte), è in cerca di riscatto dopo la battuta d’arresto subita sabato a Bolzano (58-56). Vicenza, undicesima con 16 punti, avrà voglia di rialzarsi dopo il ko casalingo con Ancona. All’andata vinse la Halley Thunder (47-52) con Ilaria Bonvecchio top-scorer (14 punti). "Senza nulla togliere a Vicenza – dice il coach Alberto Matassini – chi deve dare risposte siamo noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A2 femminile. Matelica in campo, oggi il recupero con Vicenza Articoli correlati Coppa Italia A2 femminile. Matelica in semifinaleHalley Thunder 71 San Giovanni Valdarno 67 HALLEY THUNDER MATELICA: Montesi, Trzeciak 6, Cabrini 5, Bacchini 24, Chiovato 2, Gramaccioni 9, Zamparini... A2 femminile. Matelica vincente a Cagliari: "Dettato il ritmo fin da subito»"Volevamo rientrare dalla sosta con lo stesso ritmo con cui avevamo giocato la Coppa Italia e la partita con l’Alpo di due sabati fa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A2 femminile Matelica in campo oggi il... Temi più discussi: Halley Thunder Matelica vs Vicenza: la presentazione del match; SERIE A2 FEMMINILE, ALPERIA BOLZANO STOPPA LA CAPOLISTA MATELICA; Basket F A2 / Scontro al vertice per Matelica: domani duello in trasferta con Bolzano; Basket A2 femminile. E-Work, attacco inceppato, passa Matelica. A2 F : il recupero fra Halley Thunder Matelica ed AS VicenzaE’ in arrivo un match infrasettimanale per la Halley Thunder Matelica, che mercoledì 25 marzo (Palestra della Libertà di Matelica, ore 18.30) recupera la partita con Vicenza della decima giornata di r ... pianetabasket.com A2 F - Halley Thunder Matelica a Bolzano per blindare il primo postoAlperia Bolzano vs Halley Thunder Matelica: la presentazione del match A distanza di due settimane dall’ultimo incontro disputato, la capolista Halley Thunder Matelica torna sul parquet nella undicesi ... pianetabasket.com MATELICA - Oggi depositata una corona d'alloro al monumento commemorativo. Le altre iniziative da sabato quando saranno ricordate due delle vittime - facebook.com facebook