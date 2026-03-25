Venerdì 27 marzo alle 17, nella sala polifunzionale del polo bibliotecario comunale

Dopo i saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, con l’autore dialogherà Marina Gallo, docente dell’Università delle Tre Età di Vasto. «Il libro di Daniele Gouthier è un invito a entrare nel cuore del linguaggio matematico con curiosità e leggerezza. L’autore si rivolge soprattutto a genitori e insegnanti, offrendo strumenti pratici e riflessioni per accompagnare bambini e ragazzi nell’apprendimento della matematica senza rigidità né ansie da prestazione. Le “regole” della matematica non sono presentate come imposizioni, ma come opportunità: punti di partenza per esplorare logica, deduzione, scoperta e sperimentazione attraverso tentativi ed errori», aggiunge Marina Gallo, dell’Università delle Tre Età». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A Vasto la presentazione del libro “Matematica fuori dalle regole – Guida di sopravvivenza per genitori e insegnanti” di Daniele Gouthier

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