A un anno dalla morte di Patrick Vettori, avvenuta in un incendio a Mezzocorona, è stato organizzato il primo memorial intitolato “A un passo da te. Insieme”. La dedica è stata condivisa sui social dall’associazione Patrick Vettori APS, creata per mantenere vivo il ricordo del giovane di 29 anni. L’evento ha visto la partecipazione di amici e conoscenti.

Il giovane è morto a soli 29 anni il 15 aprile 2025, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Mezzocorona, molto probabilmente a causa di un incidente domestico. Era politicamente attivo, molto conosciuto e benvoluto dalla sua comunità, che ha organizzato un’iniziativa per ricordarlo. Di cosa si tratta e quando si svolgerà l’evento “A un passo da te. Insieme”. È questa la dedica che amici e conoscenti di Patrick Vettori, il ventinovenne morto l’anno scorso in un incendio a Mezzocorona, hanno condiviso sui social dell’associazione creata per tenere vivo il suo ricordo: la Patrick Vettori APS. L’obiettivo? Presentare e promuovere il primo memorial a lui dedicato: una passeggiata aperta a tutti a Mezzocorona, in programma per sabato 18 aprile 2026. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - A un anno dalla tragedia di Patrick Vettori, il primo memorial: “A un passo da te. Insieme”

Articoli correlati

C’è Posta per Te, chi sono Lola e Patrick: stanno insieme oggi? Cosa si saLa seconda storia della terza puntata di C’è Posta per Te 2026 vede protagonisti Lola e Patrick.

Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: “Il prossimo anno io e te insieme”(Adnkronos) – Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival di Sanremo? Dopo la sua...

Una selezione di notizie su Patrick Vettori

Argomenti discussi: Mezzocorona ricorderà Patrick Vettori con una fiaccolata sullo Skywalk; Patrick Vettori mette una pentola sul fuoco e si addormenta sul divano: lo trovano morto intossicato dal fumo. Il fratello del campione...