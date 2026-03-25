Lunedì, il presidente americano ha avanzato un ultimatum nei confronti dell’Iran, mentre le borse reagivano con volatilità. Teheran ha risposto con atteggiamenti di sfida, nonostante le tensioni crescenti legate alla minaccia di attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane e alle possibili ritorsioni. La situazione resta in costante evoluzione, con il rischio di escalation che si fa sempre più concreto.

Tra voci di negoziati e nuovi schieramenti militari, Washington tenta la via di un accordo con l'Iran. Ma servirebbe un uomo forte del regime capace di negoziare senza scatenare una resa dei conti interna. Contatti indiretti, emissari in viaggio e nessun interlocutore chiaro Allo stato dei fatti il negoziato di Trump appare poco più di un ballon d’essai e le ultime indiscrezioni israeliane parlano di un comando dell’82 esima divisone aviotrasportata che avrebbe ricevuto l’ordine di schierarsi in medio oriente, eppure la sensazione è ancora che il presidente americano stia cercando una via d’uscita venezuelana e Politico conferma che la ricerca del Delcy d’Iran resta prioritaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Trump serve un “Julani d’Iran”, ma l’umore a Teheran è di sfida

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