A Too un corso di Yoga Integrale per studenti | focus su concentrazione e benessere

A Piacenza, l’hub Too dedicato ai giovani annuncia l’avvio di un corso di Yoga Integrale per studenti, che prenderà il via mercoledì 8 aprile. Il corso è aperto a persone di tutte le età e si concentra su tecniche di concentrazione e benessere. La proposta si rivolge a chi desidera praticare yoga in un ambiente dedicato ai giovani della città.

Too, l’hub dedicato ai giovani della città di Piacenza, ospiterà a partire da mercoledì 8 aprile un nuovo corso di Yoga Integrale rivolto agli studenti di tutte le età. Gli incontri si terranno ogni mercoledì, dalle 18,30 alle 19,30, fino all’ultimo mercoledì di luglio 2026, alla sede di via 24 Maggio 51. Il percorso nasce per offrire strumenti concreti a chi affronta lo studio e le sfide quotidiane, mettendo al centro la consapevolezza, la gestione dello stress e il respiro. Durante le lezioni verranno infatti proposte tecniche di respirazione e pratiche mirate ad aiutare i partecipanti a restare nel presente, migliorando la capacità di attenzione e favorendo uno stato mentale più equilibrato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - A Too un corso di Yoga Integrale per studenti: focus su concentrazione e benessere Articoli correlati Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco: un progetto educativo per il benessere emotivo degli studentiIl progetto nasce da un ascolto attento del territorio e dei bisogni emergenti nel mondo scolastico, come spiega la stessa Valentina: "Sono sempre... Oliday 2026: Yoga, Qigong e benessere a FirenzeDue giornate di pratiche, incontri e performance si preparano ad animare gli spazi di Instabile Firenze. Tutto quello che riguarda Yoga Integrale Argomenti discussi: A Too Piacenza arriva il nuovo corso di yoga integrale per gli studenti. A Too un corso di Yoga Integrale per studenti: focus su concentrazione e benessereToo, l’hub dedicato ai giovani della città di Piacenza, ospiterà a partire da mercoledì 8 aprile un nuovo corso di Yoga Integrale rivolto agli studenti di tutte le età. Gli incontri si terranno ogni ... ilpiacenza.it A Too Piacenza arriva il nuovo corso di yoga integrale per gli studentiToo, l’hub dedicato ai giovani della città di Piacenza, ospiterà a partire da mercoledì 8 aprile un nuovo corso di Yoga Integrale rivolto agli studenti di ... piacenzasera.it