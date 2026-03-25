A Tarvisio si ricordano i 12 carabinieri uccisi a Malga Bala nel 1944

A Tarvisio si è svolta una cerimonia per commemorare l’82° anniversario dell’uccisione di dodici carabinieri avvenuta nel 1944 a Malga Bala, allora in territorio sloveno. Durante l’evento, sono state deposte corone e sono state ricordate le vittime con un momento di raccoglimento. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini locali.

I militari, parte della Guardia nazionale repubblicana, furono catturati da un gruppo di partigiani jugoslavi e assassinati dopo una “marcia della morte” di tre giorni Oggi, a Tarvisio, i carabinieri hanno commemorato l’82° anniversario dell’eccidio dei 12 militari dell'Arma, decorati con la medaglia d’oro al merito civile “alla memoria”, assassinati a Malga Bala (oggi in Slovenia) nel 1944. La cerimonia commemorativa, a cui hanno partecipato importanti autorità civili e militari, ha avuto inizio con la celebrazione dell messa nella chiesa “Santi Pietro e Paolo”, officiata dal parroco di Tarvisio e dal cappellano militare della Legione carabinieri “Friuli Venezia Giulia”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - A Tarvisio si ricordano i 12 carabinieri uccisi a Malga Bala nel 1944 Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, 50esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste: con Emergency si ricordano i bimbi uccisi I carabinieri ricordano il maresciallo TaibiIl comando provinciale dei carabinieri ieri ha celebrato i dieci anni della scomparsa del maresciallo Antonio Taibi, ucciso il 27 gennaio del 2016...