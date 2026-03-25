A Spoltore si è tenuto un incontro con i cittadini per affrontare le questioni legate al decoro del centro storico. Durante l'evento sono stati illustrati alcuni interventi che riguardano la gestione dei rifiuti e l’occupazione del suolo pubblico. La discussione ha coinvolto residenti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la cura dell’area centrale della città.

Appuntamento il 26 marzo con l'evento organizzato dall'amministrazione comunale per discutere dei provvedimenti che saranno attuati nelle prossime settimane Rendere il centro storico sempre più bello e curato a Spoltore, grazie anche a una serie di provvedimenti che andranno a modificare la gestione dei rifiuti e l'occupazione del suolo pubblico nel centro storico. Per questo l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro con la cittadinanza il 26 marzo dalle 18 in piazza D'Albenzio. "Sarà una assemblea pubblica dove affronteremo le questioni che stanno a cuore ai residenti del centro storico e tra queste le strategie messe in campo dall’amministrazione per rendere più bello e pulito il nostro centro storico" spiega il sindaco Chiara Trulli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Spoltore un incontro con la cittadinanza per discutere del decoro del centro storico

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