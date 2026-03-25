A Spaccanapoli, nella chiesa di San Nicola a Pistaso in Via San Biagio dei Librai, 82, torna il Presepio di Pasqua. È il terzo anno consecutivo che questa rappresentazione di grandi dimensioni viene allestita nella chiesa. La mostra sarà accessibile al pubblico nel periodo pasquale, come nelle edizioni precedenti.

Ritorna, per il terzo anno consecutivo, nella chiesa di San Nicola a Pistaso, sita in Via San Biagio dei Librai, 82 (Largo Divino Amore), il fantastico “Presepio” di Pasqua di grandi dimensioni. L’opera, già ideata e realizzata da artigiani esperti d’arte presepiale, coordinati da Salvatore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - A Spaccanapoli torna il suggestivo Presepio di Pasqua

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