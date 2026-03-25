Debora Silvestri si trova attualmente in ospedale a Sanremo, dove è ricoverata con un supporto respiratorio dopo una caduta di circa tre metri. Ha commentato la sua condizione, affermando di stare migliorando e spiegando che rimarrà in degenza ancora alcuni giorni per permettere l’assorbimento di una contusione al polmone. La donna ha menzionato anche l’ipotesi di barriere ai guardrail.

“Sto migliorando. Rimarrò qui all’ospedale di Sanremo qualche giorno in più perché vogliono aspettare che si assorba una contusione al polmone”. A parlare al Corriere della Sera è Debora Silvestri, ciclista 27enne veneta che nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile, è stata vittima di una bruttissima caduta da oltre tre metri. Un volo che le è costato cinque costole rotte e una micro – frattura alla scapola. “L’obiettivo è tornare in bici il prima possibile”. Nell’ultimo aggiornamento diffuso, il suo team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ha comunicato che “ Debora Silvestri continua a mostrare un’evoluzione clinica favorevole, in linea con la gravità delle lesioni “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A riguardare i miei tre metri di caduta, si potrebbe pensare a barriere per i guardrail”: parla Debora Silvestri, in ospedale con un supporto respiratorio

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