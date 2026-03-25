A processo per aver portato in città una pistola nel giorno del papa l' arrivo in aula tra le urla VIDEO

Un uomo accusato di aver portato una pistola in una valigia a Trieste il 6 luglio 2024, giorno precedente alla visita del Papa, è tornato in tribunale per un'udienza. Durante l'udienza, si sono sentite urla tra le persone presenti nell'aula. L'imputato, che si trova davanti ai giudici in attesa di una decisione finale, ha partecipato all'udienza che potrebbe rappresentare una delle ultime fasi del procedimento.

Il quarantaseienne turco, su cui oggi pende l’accusa di possesso e detenzione d’arma, è accusato dalla pubblico ministero Cristina Bacer di detenzione abusiva d'armi Hasan Uzun, accusato di aver portato a Trieste una pistola in una valigia il 6 luglio del 2024 (il giorno prima della visita di Papa Francesco) è tornato nell'aula del tribunale per quella che appare una delle ultime apparizioni prima della sentenza. Il quarantaseienne turco, su cui oggi pende l’accusa di possesso e detenzione d’arma, è accusato dalla pubblico ministero Cristina Bacer di detenzione abusiva d'armi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - A processo per aver portato in città una pistola nel giorno del papa, l'arrivo in aula tra le urla (VIDEO) Articoli correlati Le urla di Maati gelano l’aula. “Così l’hanno ammazzato”, al processo proiettati i video-chocFirenze, 20 gennaio 2026 – Il silenzio che cala sull’aula bunker è rotto dalle grida. Pistola in valigia nel giorno del papa: “È arrivato in taxi con tre persone”Gli ultimi sviluppi, riferiti in aula da due testi della Digos, sul processo di Hasan Uzun, il cittadino turco accusato di aver portato celatamente... Von der naiven Touristin blieben nur Brille und Stoffreste… | True crime deutsch | crime doku Tutti gli aggiornamenti su A processo per aver portato in città... Temi più discussi: Esce dal tribunale dopo il processo per stalking e ricomincia a seguire l'ex: condannato di nuovo; Madre e figlio a processo per il finto incidente; Manager (con un passato alla Roma) a rischio processo per stalking: Gps sotto la macchina della ex; Fabrizio Corona a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l’aborto, rischia processo per omicidio: il caso in GeorgiaUna 31enne è stata arrestata in Georgia (negli Stati Uniti) per aver assunto una pillola abortiva dopo le 6 settimane consentite dalla legge statale ... fanpage.it Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo PellegriniL’ex re dei paparazzi è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare della Capitale per aver pubblicato un’intervista in cui il centrocampista giallorosso veniva falsamente accusato ... editorialedomani.it - "Mi hai messa incinta": prete sotto ricatto - In due finiscono a processo. #veneto #tribunale #vocedirovigo - facebook.com facebook Processo a Tonino Becciu: respinti molti atti depositati dal pm x.com