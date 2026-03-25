A Palazzo San Giorgio Battaglia riceve Polimeni console onorario negli Stati Uniti

Il sindaco facente funzioni e l’assessore ai Lavori pubblici hanno incontrato il console onorario italiano negli Stati Uniti. L’incontro si è svolto a Palazzo San Giorgio, sede del municipio. Durante la riunione, sono stati discussi aspetti ufficiali e istituzionali relativi alla rappresentanza italiana all’estero. Nessuna comunicazione ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti specifici della visita.

Il primo cittadino: "Attività volta a rafforzare i legami culturali e istituzionali con le comunità internazionali, con particolare riferimento ai territori legati ai flussi migratori italiani" A Palazzo San Giorgio, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, insieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, ha ricevuto il console onorario italiano negli Stati Uniti, Giuseppe Polimeni. Presente all’incontro anche Daniela Neri, funzionaria EQ del Settore Cultura e responsabile della biblioteca comunale. Agli ospiti sono state donate copie del volume “Reggio Calabria, radici e storia, architettura, archeologia e territorio” curato da Daniela Neri, Laruffa Editore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - A Palazzo San Giorgio Battaglia riceve Polimeni, console onorario negli Stati Uniti Articoli correlati Battaglia incontra a Palazzo San Giorgio i vertici della Guardia costieraAl centro del confronto il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera di collegamento tra il mare e la città L'incontro è... Leggi anche: Riccardo Paletti tornerà in Italia: superato anche l’ultimo ostacolo dopo mesi di battaglia legale negli Stati Uniti Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Palazzo San Giorgio Battaglia riceve... Temi più discussi: Reggio, a palazzo San Giorgio un tavolo tecnico permanente definirà i contenuti del Museo del Mare · ilreggino.it; La Domotek Volley porta la Coppa Italia a Palazzo San Giorgio; L'antico Egitto a Palazzo San Giorgio, ospite della rassegna Il mare al centro l'archeologa Loredana Sist; Dal mito alla Gorgona. Sergio Maifredi a Palazzo San Giorgio racconta il viaggio del mare (P. Fizzarotti). Reggio Calabria celebra il Motoday ASI: sfilata di moto storiche a Palazzo San GiorgioNella Galleria di Palazzo San Giorgio, il Club Aremes ha aderito al Motoday dell’ASI, evento nazionale giunto quest’anno alla sua quinta edizione. ilmetropolitano.it Dal mito alla Gorgona. Sergio Maifredi a Palazzo San Giorgio racconta il viaggio del mare (P. Fizzarotti)Il mare come rotta, confine, destino. E come luogo simbolico capace di tenere insieme mito e contemporaneità. A Palazzo San Giorgio, giovedì 26 marzo alle ore 17, si chiude il percorso de Il mare al c ... farodiroma.it Reggio Calabria celebra il Motoday ASI: sfilata di moto storiche a Palazzo San Giorgio | FOTO - facebook.com facebook