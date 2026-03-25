A Kiev, in Ucraina, si celebra il cinquantesimo anniversario di Wladimir Klitschko, ex campione mondiale di boxe. Oro olimpico ad Atlanta nel 1996, ha dominato il panorama della categoria dei pesi massimi per molti anni. Fratello di Vitali Klitschko, attuale sindaco della città, ha avuto una carriera caratterizzata da numerosi incontri di rilievo e record di vittorie.

Raccontare di lui, al giro di boa del cinquantesimo compleanno, senza mai nominare il fratello Vitali, di cinque anni più grande? Impossibile, anche se non del tutto vincolante. Il fatto è che parliamo, nel loro caso, di una fratellanza, più che di due fratelli, con tutta la differenza che intercorre tra i due modi di descrivere un legame che spesso ci fa considerare la loro una vicenda unica, pur contemplando i loro differenti modi di stare sul ring; i colpi migliori dell'uno e dell'altro; le loro età differenti e l'impatto dell'uno e dell'altro, come pesi massimi, nella storia della categoria. Dici Klitschko parlando di boxe e mentalmente fiorisce l'articolo determinativo al plurale maschile: "i" Klitschko, quasi come fossero un'entità unica, composta da due anime e due stili ma inscindibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Kiev c'è un martello d'acciaio più forte anche dei mortai: 50 anni di Wladimir Klitschko

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