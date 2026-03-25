A Fusignano caccia al fortunato neo-milionario

Ieri a Fusignano si sono verificati diversi commenti legati all’esito del referendum sulla giustizia, mentre si sono svolti anche eventi legati alla ricerca di un possibile neo-milionario. La comunità locale ha assistito a discussioni pubbliche e a momenti dedicati alla caccia al fortunato che avrebbe vinto una consistente somma di denaro. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sulla identità del vincitore o sulle modalità della vincita.

Ieri a Fusignano, oltre ai commenti relativi all’esito del referendum sulla giustizia, a tenere banco è stata la vincita che si è registrata alla ricevitoria 1 di Giovanna Pagani, al civico 45 del centrale corso Emaldi, dove un giocatore ha vinto, al gioco di Lottomatica ‘Million Day’, un milione di euro, a fronte di un investimento di appena due euro. Non appena la notizia ha cominciato a diffondersi, in paese è scattata, come spesso avviene, la ‘caccia’ al neo Paperone. Giovanna Pagani, da una quarantina di anni titolare della ricevitoria-tabaccheria, racconta: "La giocata vincente è stata effettuata lunedì 16 marzo, in una delle due estrazioni giornaliere (una alle 13 e una alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Fusignano caccia al fortunato neo-milionario Articoli correlati Superenalotto: vince 100mila euro. A Filottrano è caccia al fortunatoFilottrano (Ancona), 19 gennaio 2026 – Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto di sabato 17 gennaio, con il Jackpot che arriva a... Lotteria Italia, a Roma caccia al nuovo milionario: “Qui al bar non verrà…”(Adnkronos) – A un paio di giorni dall'estrazione, resta avvolto nel mistero il vincitore del primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. Approfondimenti e contenuti su Fusignano caccia Argomenti discussi: A Fusignano caccia al fortunato neo-milionario; Da 'Mamma mia' a 'Gimme gimme gimme': AbbaShow in concerto a Fusignano. A Fusignano caccia al fortunato neo-milionarioIeri a Fusignano, oltre ai commenti relativi all’esito del referendum sulla giustizia, a tenere banco è stata la vincita che si è registrata alla ricevitoria 1 di Giovanna Pagani, al civico 45 del cen ... ilrestodelcarlino.it