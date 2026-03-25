A Cortona alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico

A Cortona si prepara una serata dedicata all’arte e alla musica con un evento che coinvolge l’esposizione dell’Annunciazione di Beato Angelico. L’appuntamento è fissato per le 21, con l’apertura al pubblico di una mostra che mette in mostra il dipinto del maestro domenicano, proveniente da un museo nazionale. L’evento prevede anche interventi musicali e momenti di approfondimento culturale.

Cortona si appresta a vivere una serata di intensa spiritualità, arte e musica. Stasera alle 21, il Museo Diocesano aprirà le sue porte per un evento straordinario intitolato “ La Salutatio Angelica ”, un’iniziativa culturale e spirituale che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori racchiusi nella celebre Annunciazione del Beato Angelico. L’evento si inserisce nelle commemorazioni per il 570esimo anniversario della morte dell’artista domenicano, uno dei più grandi interpreti della pittura del primo Rinascimento italiano, la cui opera continua a parlare al cuore degli uomini attraverso la bellezza e la profondità della fede. Al centro della serata vi sarà una narrazione dell’ Annunciazione custodita nel museo cortonese, uno dei dipinti più preziosi del patrimonio artistico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Cortona alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico Articoli correlati Alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico una serata speciale tra narrazione, musica e riflessioniArezzo, 21 marzo 2026 – La città di Cortona si appresta a vivere una serata di intensa spiritualità, arte e musica. Beato Angelico. Installazione prorogataConclusa la grande mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, l’avventura del Beato Angelico prosegue a Fiesole con la video installazione di... Tutti gli aggiornamenti su A Cortona alla scoperta... Discussioni sull' argomento A Cortona alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico; Alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico una serata speciale tra narrazione, musica e riflessioni. Alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico una serata speciale tra narrazione, musica e riflessioniIl 25 marzo alle 21 al Museo Diocesano di Cortona arriva La Salutatio Angelica ... msn.com Il dialogo fra antico e moderno. Hockney riscrive l’AnnunciazioneL’opera dell’artista inglese nella sacrestia affrescata della storica Officina Profumo-Farmaceutica. L’installazione-omaggio al Beato Angelico si può visitare gratuitamente fino al 25 gennaio. . Il ... lanazione.it Beato Angelico - 25 Marzo «Annunciazione» Le tre Annunciazioni più famose e molto simili dipinte su tavola dal Beato Angelico, intorno agli anni '30 del Quattrocento: "l'Annunciazione" del Prado (Madrid); "l'Annunciazione" di Cortona (Museo Diocesano); "l'A - facebook.com facebook