A che ora parte Anna Trocker oggi gigante Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, mercoledì 25 marzo, si conclude la stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Anna Trocker partirà in gara a Lillehammer con il pettorale numero 12, visibile in diretta televisiva e in streaming. La competizione si svolge sulle piste norvegesi e l'evento viene trasmesso su canali dedicati e piattaforme online.

Oggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Hafjell (Norvegia) ultime due gare prima di dare appuntamento a tutti al prossimo capitolo del Circo Bianco. In programma il gigante femminile e lo slalom maschile. Parlando della gara tra i pali stretti riservata alle donne, con prima manche alle 09:30 e seconda alle 12:30, desta non poca curiosità quanto fatto da Anna Trocker. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 Ieri, alla sesta presenza in Coppa del Mondo, la diciassettenne altoatesina ha conquistato il primo piazzamento in zona punti della carriera, centrando il nono posto tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming Articoli correlati A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Lillehammer: n. di pettorale, tv, streamingOggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streamingLa prima delle cinque azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci... Altri aggiornamenti su Anna Trocker Temi più discussi: A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Lillehammer: n. di pettorale, tv, streaming; L'Italia scopre il talento di Anna Trocker, un diamante da preservare per il futuro; E' una Trocker che fa già sognare: 'Domani darò il massimo anche in gigante'. Della Mea: 'Bella stagione, ma oggi...'; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^. A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Hafjell (Norvegia) ultime due gare ... oasport.it Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streamingA partire dalle ore 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che a Lillehammer (Norvegia) assegnerà il successo ... oasport.it Gara spettacolare in slalom all’esordio in coppa del mondo per la 17enne Anna Trocker che si piazza al nono posto con il miglior tempo di manche nella seconda prova, ricordo che ha vinto il mondiLe Juniores di Gigante e Speciale, l’Italia ha una bella carta - facebook.com facebook Il futuro è suo: la campionessa del mondo juniores di specialità Anna Trocker ha disputato un super slalom alla Finali di Hafjell, chiudendo al 9° posto L'azzurra ha timbrato così il miglior tempo della seconda manche raccogliendo, alla sesta apparizione, i pr x.com