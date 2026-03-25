A che ora parte Anna Trocker oggi gigante Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 25 marzo, si conclude la stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Anna Trocker partirà in gara a Lillehammer con il pettorale numero 12, visibile in diretta televisiva e in streaming. La competizione si svolge sulle piste norvegesi e l'evento viene trasmesso su canali dedicati e piattaforme online.

Oggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Hafjell (Norvegia) ultime due gare prima di dare appuntamento a tutti al prossimo capitolo del Circo Bianco. In programma il gigante femminile e lo slalom maschile. Parlando della gara tra i pali stretti riservata alle donne, con prima manche alle 09:30 e seconda alle 12:30, desta non poca curiosità quanto fatto da Anna Trocker. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 Ieri, alla sesta presenza in Coppa del Mondo, la diciassettenne altoatesina ha conquistato il primo piazzamento in zona punti della carriera, centrando il nono posto tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it

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