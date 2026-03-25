A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante femminile e slalom maschile Lillehammer tv streaming

Oggi a Lillehammer si svolgono le gare di sci alpino, con il gigante femminile e lo slalom maschile. La startlist per entrambe le discipline è stata pubblicata e l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming online. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con le competizioni che si concluderanno nel pomeriggio.

L’ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di sci alpino chiude le Finali di Lillehammer con il gigante femminile e lo slalom maschile: le donne gareggeranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre gli uomini entreranno in pista alle 10:30 e alle 13:30. Julia Scheib ha già vinto, con pieno merito, la Coppa di specialità. L’austriaca guida la graduatoria con 660 punti e quasi 200 di margine sulla più diretta inseguitrice. Tutto ancora aperto invece per gli altri due gradini del podio: a contenderseli, raccolte nel giro di 99 punti, saranno la svizzera Camille Rast, la svedese Sara Hector, il duo a stelle e strisce Mikaela Shiffrin-Paula Moltzan e la neozelandese Alice Robinson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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