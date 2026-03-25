69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini Veronika Eberle e Dénes Várjon

Nella 69ª stagione degli Amici della Musica di Padova, si esibiranno il 1° aprile alle ore 20 il pianista Dénes Várjon e la violinista Veronika Eberle. Várjon torna a esibirsi nel ciclo, accompagnato questa volta dalla giovane interprete, in un concerto che si terrà al Teatro Pollini. La serata prevede l’esecuzione di brani di compositori classici e romantici.

Torna nuovamente nella 69^ stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova il pianista Dénes Várjon, questa volta insieme alla violinista Veronika Eberle, per il concerto di mercoledì 1 aprile, alle ore 20.15 presso l’Auditorium Pollini di Padova. Questo straordinario duo di musicisti propone un programma dai forti contrasti, affiancando Béla Bartók con le due Rapsodie per violino e pianoforte, ispirate alle melodie popolari ungheresi, a Ludwig van Beethoven con la Sonata op. 47 “A Kreutzer”, un’opera che abbina ad un impianto formale tradizionale delle nuove e potenti ambizioni espressive. Chiude il concerto la celeberrima Sonata per violino e pianoforte di César Franck, regalo di nozze del compositore al violinista Eugène Ysaye. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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