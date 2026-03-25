5 partite chiave che decideranno la corsa alla Premier League 2025 26

Nel campionato di Premier League 202526, cinque incontri sono considerati determinanti per la corsa al titolo. Attualmente, l’Arsenal occupa la prima posizione con 70 punti dopo 31 partite disputate, mentre le polemiche sui social riguardano la possibilità di una squadra di poter competere per la vetta nel finale di stagione. La competizione si avvicina alle battute decisive, con le squadre che preparano le ultime sfide.

2026-03-24 20:16:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Possono davvero farlo? L’Arsenal entra nel tratto finale della stagione di Premier League 202526 al posto di guida, vantando 70 punti in 31 partite. Ma con il Manchester City (61 punti, 30 partite giocate) in agguato e una trasferta all’Etihad all’orizzonte, il traguardo potrebbe sembrare ancora lontano un miglio per Mikel Arteta. Dopo il crepacuore della finale della EFL Cup dell’Arsenal, la domanda è se le ruote stanno per staccarsi o se questa squadra ha finalmente sviluppato un tocco finale. Il “Numero Magico” della Gloria. Negli ultimi cinque anni, la media dei punti per il vincitore della Premier League è stata 89 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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