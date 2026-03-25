Concluso il Trofeo 'I tre pontili' – Terza edizione della gara di pesca con canna da fermo della Lega Navale Italiana, Sezione di Pisa Si è conclusa con successo la terza edizione del Trofeo “I tre pontili”, la gara di pesca con canna da fermo organizzata dalla Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana. La competizione si è svolta presso la sede della Sezione nel corso di tre sabati consecutivi, registrando la partecipazione di 19 pescatori, il massimo che può essere ospitato sui tre pontili sul fiume Arno. I concorrenti hanno affrontato, per ciascuna giornata di gara, una levataccia mattutina per essere presenti alle ore 6:00 al sorteggio, momento in cui venivano assegnate le postazioni di pesca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 3° Campionato di pesca 'I tre pontili' 2026

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