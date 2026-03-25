25 marzo Firenze in festa per il suo Capodanno E c' è un regalo per tutti

Il 25 marzo si celebra a Firenze il tradizionale Capodanno, una festività ufficiale del Comune che si tiene ogni anno in questa data. La ricorrenza rappresenta un momento di festa per la città, che si distingue per questa tradizione particolare rispetto alle celebrazioni più comuni del primo gennaio. La giornata viene vissuta con eventi e iniziative che coinvolgono la comunità locale.

Firenze, 25 marzo 2025 - Chi l’ha detto che il Capodanno si festeggia solo il primo gennaio? Il Capodanno fiorentino costituisce una delle festività ufficiali del Comune di Firenze e si celebra il 25 marzo di ogni anno. L'origine del Capodanno Fiorentino. L’origine di questa particolare collocazione risale al Medioevo quando il 25 marzo (giorno in cui la Chiesa celebra l’Annuncio dell’Incarnazione ricevuto dalla Vergine Maria, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù) fu assunto dalla città come inizio del calendario civile. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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