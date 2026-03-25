Il 25 marzo sono arrivate le dimissioni di due parlamentari, in seguito all’effetto del referendum, mentre il governo ha chiesto a un’altra ministra di fare un passo indietro. Nel frattempo, un celebre cantante ha annunciato l’addio alla musica, e in Irlanda del Nord si vivono momenti di tensione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Home > Podcast > 2503 – Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni incalza Santanchè – La musica dice addio a Gino Paoli – Irlanda del Nord incubo mondiale Effetto referendum, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si dimettono. Giargia Meloni chiede un passo indietro anche a Daniela Santanchè. La musica dice addio a Gino Paoli, ha fatto sognare e innamorare generazioni di italiani. Il cantautore aveva 91 anni. Irlanda del Nord primo incubo mondiale, tanta corsa ma senza la stella Bradley. 2503 – Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni incalza Santanchè – La musica dice addio a Gino Paoli – Irlanda del Nord incubo mondiale New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25/03 – Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni incalza Santanchè – La musica dice addio a Gino Paoli – Irlanda del Nord incubo mondiale

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