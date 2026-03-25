2 agosto Bologna intitola un luogo a ognuna delle 85 vittime

Il 2 agosto, nella città di Bologna, è stato deciso di intitolare un luogo a ciascuna delle 85 vittime di un evento tragico avvenuto il 25 marzo 2026. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e familiari delle vittime, che hanno partecipato per ricordare le persone decedute. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Bologna, 25 marzo 2026 – "Dare un nome alle cose è un gesto semplice e allo stesso tempo profondo". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, annuncia l'approvazione da parte della giunta della proposta di intitolare luoghi pubblici a ciascuna delle 85 vittime della strage della stazione del 2 agosto 1980. La proposta, formulata dalla Commissione Consultiva per la Denominazione delle Vie Cittadine e condivisa con l'Associazione tra i Familiari delle Vittime, distribuisce le intitolazioni nei diversi quartieri della città: piazzette, passaggi e aree verdi nel Quartiere Borgo Panigale-Reno, Savena, Navile e San Donato-San Vitale. "Abbiamo scelto di non legarle a un unico luogo ma di favorire l'intreccio di quei nomi, e le loro storie, con la vita quotidiana delle persone – spiega Lepore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 2 agosto, Bologna intitola un luogo a ognuna delle 85 vittime Articoli correlati Evento per il ‘no’ al Referendum con i familiari delle vittime del 2 agosto, i parenti dei caduti di via Fani si dissociano: “La memoria non sia strumentalizzata”Bologna, 14 marzo 2026 – "In qualità di presidente dell'Associazione dei familiari esprimo la nostra netta e ferma dissociazione dall'iniziativa dal... Ci sarà un luogo pubblico intitolato a ogni vittima della strage del 2 agosto 1980La giunta comunale di Bologna ha approvato una risoluzione proposta dal Consiglio comunale per intitolare un luogo pubblico a ognuna delle 85 vittime... Black Terror in Italy: Bombs, blood, and betrayal - the years that tore Italy apart Contenuti utili per approfondire 2 agosto Bologna intitola un luogo a... Argomenti discussi: Lotte politiche, radio libere e canzoni d'amore: Max Cimatti in scena con Bologna è per sempre. 2 agosto 1980, a ciascuna delle 85 vittime verrà intitolato un luogo della cittàOttantacinque luoghi per ottantacinque vittime. Su proposta del Consiglio comunale, la giunta di Bologna ha approvato la proposta di intitolazione di luoghi pubblici cittadini a ciascuna delle 85 vitt ... rainews.it 2 agosto 1980, approvata la proposta di intitolazione di luoghi pubblici a ciascuna delle vittime della strageSu proposta del Consiglio comunale, la Giunta ha approvato la proposta di intitolazione di luoghi pubblici cittadini a ciascuna delle 85 vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 198 ... sassuolo2000.it