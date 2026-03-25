Il 15 marzo 2026, l’amministrazione statunitense comunica che diverse nazioni hanno concordato di creare una coalizione militare per proteggere le navi nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, l’Europa decide di non aderire all’iniziativa e si sfila dal progetto. La notizia viene diffusa poche ore prima dell’annuncio ufficiale, previsto già per questa settimana.

L’amministrazione Trump prevede di annunciare già questa settimana che diversi Paesi hanno concordato di formare una coalizione per scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha annunciato però che la Germania non parteciperà. Anche l’Italia si sfila: “ Mi pare che nessuno dei paesi europei abbia accolto ” l’invito di Trump ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intanto sono 1000 le navi che attendo di attraversare lo stretto. Anche il Giappone si sfila. “ La libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz deve essere ripristinata al più presto “. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in una conversazione con l’omologo iraniano Masoud Pezeshkian. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 15 Marzo 2026 – Trump annuncia coalizione per forzare Hormuz. Ma l’Europa si sfila

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