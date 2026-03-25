Oggi, in occasione del compleanno di Venezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha condiviso i risultati di uno studio sulle attività imprenditoriali nei porti di Venezia e Chioggia. Lo studio, realizzato dal centro studi Sintesi della Cgia di Mestre, evidenzia che circa 1.400 aziende operano in queste aree, contribuendo con il 6,5% del prodotto interno lordo regionale.

Presentato uno studio a cura della Cgia di Mestre per affermare la centralità dell'economia portuale in Laguna. Un nuovo brand e progetti per un maggiore dialogo con il territorio Oggi, in occasione del tradizionale “compleanno” di Venezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha presentato a Ca' Corner i risultati dello studio “Le attività di impresa a Venezia e Chioggia”, realizzato dal centro studi sintesi della Cgia di Mestre. Lo studio offre secondo i promotori una fotografia puntuale, validata e aggiornata del sistema portuale e del suo impatto economico, occupazionale e territoriale. Il sistema portuale di Venezia e Chioggia si configura oggi come una realtà articolata e integrata, estesa su 2. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - 1400 aziende, 6,5% del Pil regionale: il valore dei porti di Venezia e Chioggia

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