11 minuti di sonno e 4 di moto in più al giorno contro il rischio di infarto | lo studio sull'EJPC

Uno studio pubblicato sull’EJPC ha evidenziato come modifiche di breve durata nel sonno, nell’alimentazione e nell’attività fisica possano avere effetti positivi sulla salute cardiocircolatoria. In particolare, 11 minuti di sonno in più e 4 minuti di attività motoria aggiuntiva al giorno sono associati a una riduzione del rischio di infarto e ictus di circa il 10%.

Piccoli cambiamenti nelle abitudini di sonno, nell'alimentazione e nell'attività fisica possono migliorare in modo significativo la salute cardiocircolatoria e ridurre anche del 10% il rischio di infarto e ictus. Lo studio pubblicato sulla sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studio(Adnkronos) – Pochi minuti di esercizio fisico e meno tempo sul divano, ogni giorno, migliorano la salute e allungano la vita di milioni di persone. Leggi anche: Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto" Una selezione di notizie su 11 minuti di sonno e 4 di moto in più... Temi più discussi: Sonno, movimento, dieta: la somma dei piccoli passi che riduce il rischio cardiovascolare; Piccoli cambiamenti negli stili di vita, grandi benefici nella riduzione del rischio cardiovascolare; La rivoluzione dei piccoli passi: 11 minuti di sonno in più proteggono il cuore; Infarto e ictus, piccoli cambiamenti nello stile di vita riducono rischio. Come evitare che delle notti di sonno irrequieto si trasformino in insonniaStress, cattive abitudini e ansia possono trasformare delle notti difficili in insonnia cronica. Un numero crescente di ricerche spiega gli effetti sul corpo e come rompere il circolo vizioso. nationalgeographic.it Disturbi del sonno, la possibile svolta: un interruttore 4 minuti prima di addormentarsiÈ un momento sottile, difficile da definire ma irresistibile. Un istante prima i pensieri si accavallano nella mente e quello successivo un delizioso torpore assale il corpo e cede alle lusinghe di ... gazzetta.it Cosa sta davvero succedendo nel mondo Scoprilo in pochi minuti. Oggi a Primapagina Messaggero, il podcast ideato e condotto da #ItaloCarmignani, partiamo da uno dei dossier più caldi: il conflitto iraniano. Analisi, scenari e retroscena nel servizio di #Lor - facebook.com facebook #Koeman: “ #Malen rinato #Roma scelta facile. Ora ha più minuti, gioca gare intere” x.com