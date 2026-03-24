Zuppi fa l’imparziale ma ridacchia | L’equilibrio dei poteri è al sicuro

E poi dicono che le preghiere non vengono esaudite. Soprattutto se vestono la porpora e vengono dal «capo» lassù qualcuno le ama. Giovannino Guareschi, creatore di Peppone e Don Camillo, nella famosa disfida del 1948 aveva inventato il manifesto pro Dc. «In cabina Dio ti vede, Stalin no». Anche stavolta più o meno è andata così. Sua eminenza Matteo Zuppi, cardinale di Bologna - il che non è trascurabile - e presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana, appena conosciuto l’esito elettorale di certo non si è contrito in un atto di dolore. Molti vescovi, tanti parroci hanno fatto una pressante campagna elettorale per il «no». Il vice di... 🔗 Leggi su Laverita.info

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